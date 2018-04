Facebook

Diese 18 Schüler sind „Luonto“ und verkaufen ihre Öko-Glühbirne bei Bellaflora © KK/HTL

Bei dieser jungen Firma ist das Wachstum quasi garantiert. „Luonto“ nennt sich die „Junior-Company“, also das Unternehmen der 2. AFITT-Klasse der HTL-Villach, das im Rahmen ihres Wirtschaftsunterrichts gegründet wurde. Und wachsen wird die grüne Idee der 18 Schüler in jedem Fall, denn „Luonto“ ist quasi ein kleiner Wald, der sich in einer Glühbirne befindet. „Es ist ein Stück Natur für Zuhause“, ein Mini-Ökosystem, das im abgeschlossenen Inneren einer ausrangierten Glühbirne funktioniert. Es wurde zudem nicht nur ein modernes „Upcycling“ sondern auch eine nachhaltige Idee umgesetzt.

Erstmals wagte sich ein zweiter HTL-Jahrgang der Fachschule an so ein Unternehmens-Projekt, unterstützt von Professorin Isabella Polligger. Sie führt seit Jahren HTL-Klassen an die „Junior Company“- der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärntens heran. „Durch den Verein JA Austria haben wir die Möglichkeit, für ein Schuljahr ein Unternehmen zu gründen und unser Produkt am realen Markt zu verkaufen.“ Für HTL-Direktor Peter Kusstatscher ist es aber mehr. „Es ist für eine technische Schule nicht nur die Ausbildung im fachtheoretischen Bereich wichtig. Wir wollen auch die Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten und soziale Kompetenzen fördern sowie den Bezug zur Wirtschaft stärken.“

Daten und Fakten zur Junior Company Firma. Luonto. Der Name ist Finnisch und bedeutet: „Natur“. Als Kooperationspartner konnte die Firma „Bellaflora“ gewonnen werden.

Produkt. Ein Mini-Ökosystem in einer ausrangierten Glühbirne. Ziel des Projektes war es auch, ein Produkt mit Nachhaltigkeit zu kreieren.

Namensliste. Geschäftsführer von „Luonto“: Florian Lakner, Kevin Meinhart. Mitarbeiter: Alexander Ebner, Julian Egger, Lorenz Jäger, Elias Jellitsch, Noah Köck, Stefan Markija, Manuel Matti, Alexander Parrish, Florian Pichler, Kevin Piller, Maurice Schmid, Daniela Schmuck, Alessandro Stellato, Patrick Sußmann, Pascal Url, Mathias Wernig.

Unterstützer. Professor Isabella Polligger, Abteilungsvorstand Martin Santner, Direktor Peter Kusstatscher (alle HTL Villach), Isabella Hollerer (Leitung Nachhaltige Entwicklung Bellaflora).

Termin. Verkaufswochenende am 4. und 5. Mai direkt bei Bellaflora in Villach.

www.luonto-nature-bplaced.net

Für die Schüler war „Luonto“ jetzt schon ein Erfolg. „Wir haben ganz nach dem Motto ,learning business by doing business’ gearbeitet, den gesamten Prozess von der Ideenfindung bis zu Produktion, Kalkulation und Verkauf durchlaufen“, erklären die zwei Geschäftsführer Florian Lakner und Kevin Meinhart. Bemerkenswert ist auch die Kooperation mit „Bellaflora“. Der Gartenmarkt hat die Jungunternehmer auf dem Weg zu ihrem Produkt begleitet hat. Ab 4. Mai kann man die „Öko-Birne“ bei Bellaflora kaufen.

Der Wald in der Birne: So sieht das Produkt der kreativen HTL-Schüler aus © KK/HTL

