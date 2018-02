Villach, Klagenfurt"Repaircafe" erhielt Kärntner Nachhaltigkeitspreis

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landesrat und Nachhaltigkeitsreferent Rolf Holub übergab den Preis © KK/Land

Seit drei Jahren gibt es in Villach bereits das "Repaircafe" im Atrio. Und so funktioniert es: Bei den verschiedenen Stationen werden Uhren, Radios, Bügeleisen, Kleinmöbel, Regenschirme, Textilien und vieles mehr wieder in Stand gesetzt. Ins Leben gerufen wurde die Initiative vom Verein "Unruhestand Aktiv". 60 ehrenamtliche Helfer kümmern sich um das Projekt, das Gemeinschaftssinn zwischen Generationen und gelebte Integration sowie Inklusion als Ziel hat. Nun wurde das Projekt mit dem Kärntner Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. "Wir haben einen Treffpunkt für respektvollen Umgang mit Wertstoffen geschaffen und darauf sind wir alle, einschließlich unseres Gastgebers Atrio, sehr stolz", sagt Renate Schlatter, Initiatorin und Obfrau des Vereines "Unruhestand Aktiv".