Dreieinhalb Stunden tagte der Vorstand des Wasserversorgungsverbandes Faaker See. Es gibt personelle Konsequenzen.

Die Versammlung in Drobollach dauerte dreieinhalb Stunden. © (c) Hannes Pacheiner

Der Lackwasser-Skandal in den Villacher Ortschaften Tschinowitsch und Turdanitsch hat nicht nur tagelang Spuren im Trinkwasser hinterlassen. Heute, Dienstag, wurde nach massiven Vorwürfen wegen des Krisenmanagements wurden beim zuständigen Wasserversorgungsverband Faaker See Konsequenzen angedacht. Dreieinhalb Stunden tagten die Verantwortlichen, anwesend waren auch ein Jurist der Wasserrechtsbehörde und ein Amtssachverständiger der Landesregierung. Alle kamen schließlich zu folgendem Schluss: Obmann und FPÖ Gemeinderat Wilhelm Fritz bleibt, ihm wurde mehrheitlich das Vertrauen ausgesprochen, weil "keine direkte Verantwortung erkennbar" sei. „Wir haben Fehler gemacht. Das ist uns bewusst und es tut uns sehr leid“, betont Fritz. Personelle Konsequenzen könne jetzt nur die Stadt Villach ziehen. "Sie wird im Rahmen ihrer Diensthoheit aufgefordert, eventuelle Verfehlungen des Geschäftsführers und des technischen Leiters disziplinarrechtlich zu prüfen", sagt Fritz. In diesem Fall betrifft es Geschäftsführer Edwin Sereinig und jenen Wassermeister, der die erste Spülung veranlasst.