Im Vergleich zum Jahr 2013 gaben heuer mehr Personen aus Villach Stadt und Land bereits am Vorwahltag ihre Stimme ab.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Bei der Landtagswahl am 4. März treten landesweit heuer zehn Listen an, darunter SPÖ, FPÖ, ÖVP, Grüne, Team Kärnten, Neos, Verantwortung Erde, Liste Fair, BZÖ und KPÖ. Auch im Wahlkreis 3, in dem Villach und Villach Land zusammengefasst sind, werden alle Parteien auf dem Stimmzettel stehen. Insgesamt sind heuer im Wahlkreis 3 insgesamt 94.976 Personen wahlberechtigt.