Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Mölltal wirbt um Gäste aus China © KK/CHRISTIAN SENGER

Nach den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 ist vor den Olympischen Winterspielen in Peking 2022. Aber nicht nur Sportler werden in den nächsten vier Jahren an sich arbeiten, sondern auch heimische Touristiker. Sie wollen die Spiele dazu nutzen, chinesische Gäste für den Urlaub in Kärnten zu begeistern. In Mölltal tragen die Bemühungen um den chinesischen Tourismusmarkt bereits erste Früchte. Die Initiative „Pro Mölltal“ konnte einige erfolgreiche Projekte umsetzen. Die Großglockner-Region als baldiges Unesco-Kulturerbe soll auch Magnet für chinesische Urlauber werden.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.