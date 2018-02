Facebook

Der Wochenmarkt ist politisch im Gespräch © Danja Santner

Einmal mehr wird in der Villacher Stadtpolitik über die Umgestaltung des Wochenmarktes gesprochen. „Wir wollen den Burgplatz begrünen und den Markt ausweiten. Auch eine Tiefgarage soll entstehen, dann können etwa Magistratsbedienstete am Burgplatz parken und würden für eine natürliche Frequenz in der Stadt sorgen“, so ÖVP-Stadtrat Christian Pober. Die Drau könnte man mittels Terrasse oder Balkonen „in die Stadt holen“, visualisiert Pober den bekannten Vorschlag der „Drauriviera“.