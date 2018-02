Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Juergen

Vom Nordosten erfasst am Sonntag langsam kalte Luft polaren Ursprungs unser Land. Dabei mischen auch noch mehrschichtige Wolkenfelder mit und vor allem auf den Bergen sind auch einzelne Schneeschauer nicht ganz auszuschließen. Im Laufe des Tages sollten dann die Wolken jedoch vom Nordosten her löchriger werden und in der Folge dürfte dann auch die Sonne zu ihrer Chance kommen.