Knapp 90 Personen wurden am Donnerstagabend von der Stadt Villach für ihr Engagement in Sachen Kunst und Kultur ausgezeichnet.

Die Preisträger, Säulen der Kunst- und Kulturszene in Villach © KK/Adrian Hipp

Seit 1985 werden in der Stadt Villach Kunstschaffende und Kulturförderer vor den Vorhang geholt und ausgezeichnet. "Einerseits wollen wir damit das Lebenswerk herausragender Kulturschaffender würdigen, andererseits auch jene Menschen, die das kulturelle Vereinsleben der Stadt maßgeblich prägen, vor den Vorhang holen", sagt Kulturreferent Bürgermeister Günther Albel. Das Kultur-Ehrenzeichen für Verdienste um das das kulturelle Leben der Stadt wird in den Farben Gold, Silber und Bronze vergeben ebenso das Kultur-Verdienstzeichen, mit dem die Tätigkeit in Kulturvereinen gewürdigt wird. Wie sehr die Auszeichnung geschätzt wird, zeigt Musiker Lukas Gabric, der extra für die Verleihung von Amerika angereist ist.