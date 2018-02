Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die NMS Lind wäre bereit, eine zusätzliche Klasse zu schaffen © Pacheiner

Mit einer nicht alltäglichen Situation müssen sich aktuell die Schulabteilung Villach und das Land befassen. Weil aus den Villacher Gymnasien St. Martin und Perau insgesamt rund 20 Schüler mitten im Schuljahr in die Neue Mittelschule wechseln wollen, muss nun eine zusätzliche Klasse geschaffen werden. „Dass Schüler in eine andere Schule wechseln, ist in dieser Anzahl nicht ungewöhnlich. Rund 200 Schüler betrifft das kärntenweit im Jahr. In Villach haben wir aber die Situation, dass die Raumnutzung in den Neuen Mittelschulen am Limit ist“, sagt Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger. Bereits jetzt sind Klassen auf Ansuchen überbesetzt.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.