Moritz Kleinwächter und Carolina Moreira spielen kommende Woche Macbeth © KK/Bühnenspielgruppe

Es wird spektakulär, Pyrotechnik kommt zum Einsatz und es fließt jede Menge Theaterblut: Anfang März wagt sich die Bühnenspielgruppe des BG/BRG St. Martin mit „Macbeth“ an eine Tragödie heran. Geprobt wurde seit September nahezu an jedem Wochenende, in den Ferien und an Feiertagen. „Ich hätte heuer lieber ein leichtes, kurzes Stück aufgeführt. Aber es war der ausdrückliche Wunsch der 13 Schüler, Macbeth auf die Bühne zu bringen“, erklärt die Bühnenspiel-Leiterin Gabriele Kandolf. Ein weiterer Vorsatz war, die traditionelle, und keine moderne Version aufzuführen. Kandolf ist ob des Engagements ihrer Nachwuchsschauspieler – darunter übrigens sechs Maturanten – schwer begeistert. „Aber wir sind natürlich alle sehr aufgeregt“, sagt Kandolf.

