Glas Moser ist insolvent. Der Betrieb wird dauerhaft wohl nicht weitergeführt © (c) Coloures-Pic - Fotolia

Über den Villacher Traditionsbetrieb "Glas Moser GmbH" wurde heute, Donnerstag, ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Dies meldet der Kreditschutzverband 1870 in einer Aussendung. Die Geschäfte der Glaserei, in der Handwerks-, Montagearbeiten und Reperaturverglasungen hergestellt werden, wurden seit 2004 von Jörg Moser geführt. "Wir haben seit der Wirtschaftskrise 2009 sehr gekämpft. Seit einigen Monaten bin ich aber nur mehr eingeschränkt arbeitsfähig", nennt Moser die Gründe für die Insolvenz. Den Aktiva von 30.000 Euro stehen 364.000 Euro an Passiva gegenüber, gut 30 Gläubiger sind betroffen. "Wir werden die laufenden Aufträge so gut es geht abarbeiten, wie oder ob es danach weitergeht, kann ich jetzt noch nicht sagen." Ab sofort können sich betroffene Gläubiger ihre Forderungen bis Ende März über den Kreditschutzverband 1870 anmelden.

