Zwei bisher unbekannte Täter verübten am Mittwoch um 17.40 Uhr in eine Trafik in Velden einen räuberischen Diebstahl. Während der eine Mann die Angestellte ablenkte, griff der zweite in die Kassa und stahl mehrere hundert Euro. Beim Verlassen der Trafik drängte und stieß der Haupttäter die Angestellte zur Seite, die ihm dabei das Geld wieder entreißen konnte.