Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Santner

Ein Mittelmeertief bestimmt am Donnerstag weitgehend das Wetter. Dichte Wolken prägen rund um Villach das Geschehen und es schneit auch immer wieder. Vor allem nach Süden hin ist mit Schneefall zu rechnen. Später am Tag beruhigt sich das Wetter tendenziell ein wenig. Aufhellungen oder sogar sonnige Auflockerungen dürften nirgends ein Thema sein. Die Temperaturen sind außerdem winterlich geprägt und erreichen zum Beispiel in Arriach Werte nahe dem Gefrierpunkt. Noch kälter ist es vor allem oben auf den Bergen. Deshalb herrschen am Donnerstag oft sehr winterliche Bedingungen vor.