Nachdem der erste Sanierungsplan 2017 scheiterte, gibt es nun Konkursverfahren gegen das Restaurant in Villach-Landskron.

© KK/Privat

Über das Vermögen des Restaurants Villa Meschik in Villach-Landskron ist ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das teilte der Kreditschutzverband von 1870 am Mittwoch mit. "Die Firma befindet sich bereits in Liquidation und wurde nunmehr aufgrund eines Gläubigerantrages das Insolvenzverfahren eröffnet. Details über Vermögen, Schulden, Insolvenzursachen liegen uns aufgrund des Gläubigerantrages noch nicht vor", heißt es vonseiten des Kreditschutzverbandes.