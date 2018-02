Am Montag gegen 19 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem Wohnhausbrand nach Villach Auen gerufen. Ein Wohnhaus stand dort in Flammen, die Hausbesitzer, eine 80-jährige Frau und ihr 82-jähriger Gatte hatten sich bereits auf den Balkon gerettet. Jetzt steht die Brandursache fest.

Die Hauptfeuerwache Villach eilte am Montag zum Wohnhausbrand © Hauptfeuerwache Villach

Am 19. Februar gegen 19 Uhr wurden Feuerwehren zu einem Wohnhausbrand in den Stadtteil Villach-Auen gerufen. Der erste Stock des Hauses befand sich beim Eintreffen der Wehren bereits in Vollbrand, die Besitzer (eine 80-jährige Frau und ihr 82-jähriger Mann) hatten sich bereits auf den Balkon gerettet.