Tourismusregion "Villach – Faaker See – Ossiacher See" siedelt Ende März ins Globo Center.

Einen ungewöhnlichen Kauf kann man demnächst in Villach-St. Ruprecht tätigen: Die Stadt Villach will die Liegenschaft der Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See mit guten 3000 Quadratmetern Fläche verkaufen. Der Preis wird mit 466.000 Euro angegeben, erworben werden können unter anderem gut 2700 Quadratmeter an Bauland-Geschäftsgebiet mit quasi direkter Autobahn-Anbindung. Die Mitarbeiter der Tourismusregion packen bereits die Koffer.

„Wir siedeln Ende März und sind ab April an unserem neuen Standort im Globo Center zu finden“, verrät Georg Overs, Regions-Geschäftsführer. Dem Umzug waren einige Turbulenzen vorausgegangen – ursprünglich dachte man einen gemeinsamen Standort für die Region und das Stadtmarketing am Hans-Gasser-Platz an.

