Schatzmayr (oben) gestern in seinem Büro gleich in der Nähe des abgebrannten Hauses, © Holzfeind, KK/FF, Bearbeitung: Koschat

Es war Glück im Unglück. Montagabend gegen 20 Uhr kam Gerd Schatzmayr gerade mit dem Auto nach Hause, als er nur wenige Meter weiter im Nachbarhaus im Stadtteil Villach-Auen starke Rauchentwicklung bemerkte und sofort zu Hilfe eilte. Der Dachstuhl des Hauses stand in Vollbrand, die Hausbesitzer, eine 80-jährige Frau und ihr 82-jähriger Gatte, konnten nur mehr auf den Balkon flüchten, so stark breiteten sich die Flammen schon im Haus aus.

Schatzmayr schnappte sich eine Leiter von der anderen Hausseite. „Ich holte die Dame zuerst vom Balkon. Sie wurde so von dem Feuer überrascht, dass sie nicht einmal Schuhe anhatte“, erzählt er. Die Bergung über das Balkongelände gestaltete sich schwierig. „Danach wollte ich den Mann bergen, aber die Flammen schlugen bereits so stark aus dem Fenster, dass ich die Leiter verschieben musste“, sagt Schatzmayr. Dennoch gelang es ihm, denn Mann mithilfe anderer Passanten zu retten. „Er hatte schon Verbrennungen am Kopf. Wenn ich etwas später dran gewesen wäre, wäre die ganze Sache sicher nicht so gut ausgegangen“, sagt Schatzmayr.

„Als wir eintrafen, waren die beiden Bewohner schon in Sicherheit, wir starteten sofort einen kombinierten Außen- und Innenangriff mit mehreren Löschleitungen“, sagt der Zugskommandant Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach. Auch das Rote Kreuz war vor Ort. Für Schatzmayr war es übrigens nicht die erste Lebensrettung. Bereits 2016 rettete er gemeinsam mit seiner Familie, einem anderen Passanten und der Polizei einen 79-jährigen Pensionisten vor dem Ertrinken in der Gail.

Wohnhaus nahe der HTL Villach brannte

