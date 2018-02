Facebook

Viel Wasser - nur im falschen Aggregatszustand gibt es derzeit am Dobratsch © KK

Wie berichtet, herrscht im Dobratsch Gipfelhaus seit einigen Tagen Wassermangel. Die Besucher werden ersucht, so wenig Wasser wie irgend möglich zu verwenden. "Seit dem Herbst hat es keinen Regen mehr gegeben, die Niederschläge fielen allesamt als Schnee", erklärt der Vorstand des Villacher Alpenvereins Klaus Dalmatiner. Die Kälte und die starken Winde machen es zudem unmöglich, die Zisternen durch geschmolzenen Schnee wieder aufzufüllen. "Der feine Schnee auf dem Dach des Hauses wird vom Wind verblasen", sagt Naturparkreferentin Petra Oberrauner. Und die Schmelze an sonnenexponierten Stellen sei ebenfalls zu wenig, um die 115 Kubik-Tanks wieder zu befüllen. Laut Naturparkmanager Robert Heuberger hat es in den vergangenen acht Jahren keine derartige Mangelsituation gegeben. "Die Zisternen waren prall gefüllt, aber der lange und wunderbare Winter im Naturpark hat enorm viele Besucher auf den Gipfel gelockt."

Die Naturparkreferentin richtet daher eine Bitte an alle Naturpark-Gäste: "Das Gipfelhaus ist weiterhin ganz normal in Betrieb. Wir bitten aber jeden, der das Gipfelhaus über die Winterwanderwege besucht, möglichst wenig Wasser zu verwenden und damit sehr reduziert umzugehen." Der Alpenverein Villach hat bereits eine Schneeschmelzanlage anvisiert, die ab kommender Woche in Betrieb gehen soll.

