Die Innenansicht der neuen Rutar-Filiale © Pacheiner

Viele Wochen wurde die Rutar-Filiale in Villach umgebaut. Rund eine Million Euro wurden investiert. Neu ist unter anderem der Restaurantbereich mit 200 Sitzplätzen, der nun selbst betrieben wird. „Das Restaurant ist auf das Klagenfurter Konzept ausgerichtet – dieses beruht auf zwei Säulen: täglich ein frisches Menü und a la Carte-Speisen mit Bedienung“, sagt Josef Rutar anlässlich der gestrigen inoffiziellen Eröffnung. Die offizielle Eröffnung erfolgt morgen, Mittwoch.

Neu gestaltet beziehungsweise erweitert wurden auch die Schauräume und der Kinderspielbereich samt Partyräume. 20 zusätzliche Jobs wurden im Möbelhaus durch den Umbau geschaffen. Fast zeitgleich, nämlich nächste Woche, eröffnet in Nova Gorica in Slowenien eine weitere Rutar-Filiale. Damit wird die Expansion in Slowenien und Italien weiter vorangetrieben. Ende des Jahres folgt dann eine neue Filiale in Novo mesto.

Villach: Rutar-Filiale hat neu eröffnet Die Schauräume wurden erweitert. Pacheiner Das Restaurant bietet täglich frische Speisen an. Pacheiner 200 Sitzplätze bietet das neue Restaurant. Pacheiner Auch der Kinderspielbereich wurde neu gestaltet. Pacheiner Bürgermeister Günther Albel, Josef Rutar und Schwester Andrea Rutar. Pacheiner Klicken Sie sich durch die Fotos. Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner 1/13

Derzeit hat das Rutar Familienunternehmen 16 Möbelhäuser in Slowenien, Italien und Österreich. Mit mehr als 200 Gesellschaftern erwirtschaftet das Unternehmen über sechs Milliarden Euro jährlich.

