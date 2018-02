Vier Feuerwehren mit 80 Einsatzkräften standen beim Wohnhausbrand in Villach im Einsatz. Ein Nachbar hatte zuvor die beiden Hausbewohner in Sicherheit gebracht.

Die Aufräumarbeiten in der Nähe der HTL schreiten voran © Holzfeind

Kurz nach 19 Uhr heulten am Montag in Villach die Sirenen: In der Herbertgasse, nahe der HTL, stand der obere Stock eines Wohnhauses in Vollbrand. Die Rauchwolke war weithin sichtbar.

Nach der ersten Alarmierung rückten vier Feuerwehren mit etwa 80 Leuten aus. Vorerst war unklar, ob sich Menschen in dem brennenden Gebäude befinden. Laut Hauptfeuerwache Villach hieß es: "Die eingegangenen Notrufe waren unklar." Kurz vor 20 Uhr heulten erneut die Sirenen. Offenbar wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert.

Nachbar als Lebensretter

Nachbar als Lebensretter

Knapp zwei Stunden später stand aber fest: Das Feuer ist unter Kontrolle, ein Großteil der Einsatzkräfte ist bereits wieder abgerückt. Verletzte soll es keine geben. Ein Nachbar hatte schon vor Eintreffen der Feuerwehren die beiden Hausbewohner gerettet. Er stellte eine Leiter zum Balkon, über die der 82-jährige Hausbewohner und seine 80-jährige Gattin das brennende Haus verlassen konnten. Sie wurden danach vom Roten Kreuz versorgt. Der 82-Jährige wurde mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung ins LKH Villach gebracht, seine Frau kam vorübergehend bei Verwandten unter. Das Dachgeschoß brannte zur Gänze aus. Die Ermittlungen nach der Brandursache laufen.

