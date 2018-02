Facebook

Franz Themessl (vorne rechts) mit einem Teil seiner Familie und Gratulanten © KK/Privat

Die Klänge der Zither haben es Franz Themessl seit jeher angetan, darum war es auch nicht verwunderlich, dass er zu seinem eigenen 99. Geburtstag den Olympiamarsch und „der dritte Mann“ anstimmte. Der rüstige Bergbauer in Ruhe bekam dieser Tage Besuch von einer Delegation der Gemeinde Treffen – mit Bürgermeister Klaus Glanznig, seinem Vorgänger Karl Wuggenig, Gemeindevorstand Otto Steiner und Gemeinderat Ernst Krainer – die ihm nachträglich zum Wiegenfest gratulierten.

Franz Themessl hat nie eine Musikschule besucht und sich das Zitherspielen selbst beigebracht. „Nach meiner Rückkehr aus dem Krieg musste ich in der Kirche Orgel spielen, weil Noten lesen konnte ich ja“, erzählt der Jubilar. Viele Jahre war er der Organist im Toleranzbethaus in Einöde, doch die Faszination für das Zitherspielen blieb immer. „Mir gefällt der Klang und es sind immer alle Finger, bis auf den kleinen linken, beschäftigt“, erklärt er. Auch heute ist er als Musiker noch gefragt und gestaltet zweimal pro Woche einen Musikabend in Hotels in Bad Kleinkirchheim und St. Oswald.

Themessl hat fünf Erwachsene Kinder und lebt mit Sohn Ernst in Verditz. Ein spezielles Geheimnis, wie man so rüstig ein derart hohes Alter erreicht, hat er keines. „Ich habe immer gesund gelebt, nie geraucht und gehe im Sommer sehr oft und weit spazieren.“

