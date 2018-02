Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Mit einer nördlichen oder östlichen Strömung, die unter Tiefdruckeinfluss steht, gelangen am Dienstag feucht-kalte Luftmassen in das Land. Zumeist überwiegen rund um Villach die Wolken und es fällt auch etwas Schnee. In vielen Orten wird es den ganzen Tag über leicht schneien. "Die zu erwartenden Schneemengen halten sich trotzdem in Grenzen", meint Werner Troger vom privaten Wetterdienst "meteo experts".

Am meisten und am öftesten schneit es aller Voraussicht nach im südlichen Grenzgebiet von Finkenstein bis Wernberg. Die Temperaturen ändern sich tagsüber kaum und liegen meist um oder knapp über 0 Grad. Der Wind aus östlicher Richtung weht mitunter recht lebhaft.