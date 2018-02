Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute soll es auch in der Stadt winterlich werden © Pacheiner

Viel Neuschnee und oft tief winterlich. Mit einer Tiefdruckentwicklung über Oberitalien zieht eine Kaltfront nur sehr langsam ostwärts weiter. Daher stellt sich zunehmend tief winterliches Wetter mit Schneefall ein. Auch in den tiefen Lagen, wie etwa im Bereich des Wörthersees, geht der Regen in Schneefall über. Regional kommen wirklich massive Schneemengen zusammen, speziell von Hohenthurn bis Wernberg. Probleme und Behinderungen auf den Straßen sind da auf jeden Fall vorprogrammiert. In diesem Zusammenhang fällt dem Meteorologen Werner Troger gleich auch eine Bauernregel ein, welche für den Freitag (Maria Lichtmess) Gültigkeit haben müsste. "Wenn es zu Lichtmeß stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit", meint er. Sicher ist er sich dabei aber nicht, denn die längerfristigen Wetterkarten zeigen nämlich auch für die nächste Woche ziemlich kaltes Winterwetter an. Frühling ist jedenfalls vorerst keiner in Sicht!