Ein 29 Jahre alter Villacher wurde am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt verurteilt. Er beschimpfte auf Facebook Flüchtlinge aus arabischen Ländern. Der Mann wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Prozess am Landesgericht Klagenfurt © Weichselbraun

Ein Villacher Soldat musste sich am Donnerstag wegen Verhetzung am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Der 29-Jährige beschimpfte auf Facebook Flüchtlinge aus arabischen Ländern und verletzte sie in ihrer Menschenwürde. Der Angeklagte bekannte sich schuldig und beteuerte: „Ich bin nicht fremdenfeindlich, ich habe Bekannte mit Migrationshintergrund. „Woher stammen diese denn?“, hakte die Staatsanwaltschaft nach.