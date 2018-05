Der deutsche Rapper Kay One wird am Mittwoch (ab 23 Uhr) im V-Club in Villach seinen Fans einheizen. Bei uns gibt es 2x2 Karten zu gewinnen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kay One ist am Mittwoch im V-Club zu Gast © KK/V-Club

Nach DSDS-Liebling Pietro Lombardi und dem deutschen Star-DJ Felix Jaehn ("Cheerleader") ist der nächste deutsche Musiker im Anflug. Und es ist niemand Geringeres als Rapper Kay One. Der 33-Jährige, der 2014 neben Dieter Bohlen in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" saß, wird am Mittwoch (23 Uhr) im V-Club in Villach seinen Fans ordentlich einheizen. Mit im Gepäck hat er natürlich auch seinen Hit und Ohrwurm "Senorita". Bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Liedes, knackten die beiden Kumpels Kay One und Lombardi auf Youtube die 1-Million-Marke (nach vier Tagen waren es fast sechs Millionen, aktuell steht das Lied bei über 92 Millionen Aufrufen) und landete bei Spotify auf Platz eins.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.