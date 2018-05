See-Ess-Spiele Sarah Wiener kochte am Sternberg auf

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die renommierte Spitzenköchin servierte in der "Messnerei" auf dem Sternberg Köstliches aus der stromlosen Küche.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan und Daniela Sternad (vorne) mit Sarah Wiener und Patrick Samek © KK

Seit vier Jahren machen Stefan und Daniela Sternad in ihrem urgemütlichen Stadl beim Gasthaus Messnerei auf dem Sternberg die Probe aufs Exempel. Das Erfolgsrezept: Man hole sich einen Star aus der Kochszene und kredenze seinen Gästen ein Menü, das die regionalen Produkte in den Mittelpunkt rückt und - ganz ohne Strom zubereitet wird. Mit Sarah Wiener konnte das junge und innovative Gastronomenpaar heuer einen ganz besonderen Star aus der Szene für ihre Idee gewinnen. Die sympathische und bescheidene Spitzenköchin zauberte an zwei Abenden gemeinsam mit dem Team um Hauskoch Patrick Samek ein mehrgängiges Menu auf die Teller.

Mehr zum Thema Villach See-Ess-Spiele: Sarah Wiener zu Gast in der "Messnerei"