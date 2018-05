Facebook

Mit der Forscherbox können die Kinder auf Entdeckungsreise gehen © Auer

Finanziert wurden die Box und die Ausbildung der Pädagoginnen über ein Projekt, das mit einer Kooperation von Industriellenvereinigung, Junger Industrie und Raiffeisen Landesbank ermöglicht wird. Am Montag übergaben Vorstandsdirektor Günter Laßnig von der Raiffeisen Bezirksbank St. Veit-Feldkirchen als Sponsor und der Geschäftsführer der Jungen Industrie, Wolfgang Pucher, die Box mit den Forscher-Utensilien an die Leiterin des Fröbelkindergartens in St. Veit, Katrin Kogler. "Ein großes Thema ist das Wasser, aber auch Magnetismus und Elektrizität können Kinder mit der Box entdecken", erklärt Kogler.

Was ist Gewicht? Mit den Utensilien in der Box kann alles ausprobiert werden Foto © Auer

Damit haben die Kinder jetzt sehr viel Material, um mit den Pädagoginnen auf Entdeckungsreise zu gehen. "Das ist sehr wichtig für die Kinder", sagt Kogler. Denn was früher noch im freien Spiel von den Kindern entdeckt werden konnte, das ist heute oft nicht mehr so möglich.Zusätzlich zu den Utensilien in der Box - von der Waage, über Pipetten, Magnete bis zu Gleichstromelektromotoren - bekamen die Kinder auch noch Forschermäntel und Schutzbrillen. BÜM-Geschäftsführer und Vizebürgermeister Martin Kulmer sagte dazu: „Besonders erfreulich ist, dass nun bereits drei St. Veiter Kindergärten an diesem Projekt teilnehmen." Im Fröbelkindergarten haben sechs Pädagoginnen die Ausbildung, die zur Forscherbox zusätzlich angeboten wird, absolviert.

Das Projekt, welches zum Ziel hat, schon die Kleinsten für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern, läuft fünf Jahre und startete 2016. Über das Institut für Bildung und Beratung (IBB) läuft die Ausbildung der Pädagoginnen, Kindergärten, die Interesse haben, an dem Projekt teilzunehmen, können sich einfach anmelden.