Digitalisierung in St. Veit

Handy-Shopping im Vormarsch: Immer mehr Menschen kaufen online ein © Fotolia

Der Handelsverband Österreich wirft in einer Studie einen Blick in die Glaskugel der Digitalisierung. Wollen sich Menschen beim Einkaufen im Jahr 2025 von Geräten unterstützen lassen? Befragt wurden Internetnutzer zwischen 14 und 69 Jahren, gezogen wurde eine Stichprobe von 2300 Personen. Das Ergebnis zeigt viel Unsicherheit für den Handel – und Klarheit darüber, dass kein Weg an der Digitalisierung vorbeiführt. Laut der Studie kaufen 66 Prozent aller Internetnutzer zumindest einmal pro Monat online ein. Immer mehr Menschen shoppen vom Handy aus, nur drei Prozent kehren Online-Shopping den Rücken. 60 Prozent können sich vorstellen, sich beim Einkauf von Geräten unterstützen zu lassen.