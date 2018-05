St. Veit„Müller“-Drogerie öffnet bald

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In der ersten Juliwoche soll die neue "Müller"-Drogerie im Fachmarktzentrum in der Völkermarterstraße eröffnet werden.

Bis zur Eröffnung wird der „Müller“ noch eingeräumt © Sarah Holzer

Die Bauarbeiten in der Völkermarkter Straße in der Herzogstadt sind mittlerweile komplett abgeschlossen. Zwischen dem Einkaufszentrum und der Gärtnerei Sattler siedeln sich demnächst die „Müller“-Drogerie und eine „MyShoes“-Filiale neu an.

