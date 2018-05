Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Zukunft für Spielwarengeschäft am St. Veiter Hauptplatz gesichert. Mitarbeiterin Angelika Jabornig eröffnet das Geschäft, das Ende Juni schließt, Ende Oktober neu.

Angelika Jabornig möchte mit Ende Oktober die „Baby- und Kinderwelt“ neu eröffnen © Sarah Holzer

"Ich glaube an St. Veit und ich glaube an die Leute!" Mit diesem Vorsatz möchte Angelika Jabornig (53) Ende Oktober den „KidStore“, in dem sie derzeit als Verkäuferin beschäftigt ist, unter dem Namen „Baby- und Kinderwelt“ neu eröffnen. Geführt wird das Geschäft jetzt noch von den Brüdern Thomas und Martin Sabitzer. Diese wollen es jedoch, wie bereits berichtet, spätestens mit Ende Juni schließen. „Seit der Eröffnung der ,H&M‘-Filiale im November 2017 haben wir vor allem im Bereich der Kindermode einen Umsatzrückgang von 50 Prozent. Auch im Spielzeugbereich vermuten wir den gleichen Umsatzrückgang mit der Eröffnung der ,Müller‘-Filiale, die auch Kinderspielzeug anbietet“, sagte Martin Sabitzer vor wenigen Wochen anlässlich der angekündigten Schließung.