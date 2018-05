St. Veit"dm"-Filiale am Hauptplatz ist Geschichte

Am 27. Juni wird die "dm"-Filiale am St. Veiter Hauptplatz geschlossen und mit der "dm"-Filiale im Fachmarktzentum zusammengelegt. Die neue Filiale, die am 28. Juni eröffnet, wird um 110 Quadratmeter vergrößert.

Ende Juni schließt die "dm"-Filiale am St. Veiter Hauptplatz © Sarah Holzer

Die Gerüchteküche brodelte bereits – die „dm“-Filiale am Hauptplatz würde zusperren. Das bestätigt Thomas Köck, „dm“-Geschäftsführer und Regionsverantwortlicher: „Um unseren Kunden ein breiteres und tieferes Sortiment und eine noch bessere Einkaufsatmosphäre bieten zu können, werden die beiden ,dm‘-Filialen zusammengelegt.“ Am 27. Juni schließt das Geschäft am Hauptplatz. Dafür gibt es beim Standort im Fachmarktzentrum (FMZ) beim Interspar Neues: „Im Zuge des Umbaus im FMZ wird die Verkaufsfläche von ca. 350 Quadratmeter auf 460 Quadratmeter erweitert auch das ,dm‘-Friseurstudio erneuert“, heißt es in einer Aussendung. Man sperrt am 28. Juni auf. Die Mitarbeiterinnen der Hauptplatz-Filiale werden in der neuen Filiale im FMZ übernommen.