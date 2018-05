In St. Veit kursieren Postkarten, auf denen die jüngsten Entwicklungen in der Stadt kritisiert werden. Stadt spricht von einem „letztklassigen und feigen Stil“.

Die Karte flatterte in die St. Veiter Haushalte © Repro

"Inhaltlich wollen wir keine Stellungnahme abgeben, da die Anschuldigungen jeglicher Grundlage entbehren. Aber der Stil ist letztklassig und feig“ – so kommentiert der St. Veiter Pressesprecher Andreas Reisenbauer eine Postkarte, die in diesen Tagen St. Veiter Politikern und Unternehmern zugegangen ist. Sie zeigt ein Foto des leeren Hauptplatzes, versehen mit dem Titel „Deserted City – die besucherfreie Innenstadt“. Auf der Rückseite der Karte wurden Kritikpunkte aufgezählt, unter anderem „Frequenzrückgang“ oder „Keine Freiluftveranstaltungen in der Stadt“.

Wer die Karten verschickt hat, sei laut Reisenbauer nicht bekannt. Das Vorgehen passe aber ins Bild. Denn in den vergangenen Wochen sei man, etwa über Facebook, immer wieder mit „untergriffiger Kritik“ konfrontiert. „Viele Kommentare wurden dabei über falsche Profile erstellt“, sagt Reisenbauer. Rechtlich reagieren wolle man auf Kommentare und Karte nicht.

