Bei der Maschinisten-Ausbildung wurden 45 Feuerwehrmitglieder am vergangenen Wochenende in der Handhabung der Tragkraftspritze ausgebildet. 20 Mitglieder haben mit Auszeichnung abgeschlossen.

45 Feuerwehrmitglieder, darunter vier Frauen, wurden ausgebildet © KK/FF St. Veit

Die Tragkraftspritze ist für die Feuerwehr ein unerlässliches Einsatzgerät. Die Handhabung und vertiefende Übung dieser stand am vergangenen Wochenende auf dem Programm von 45 motivierten Feuerwehrmitgliedern aus dem Bezirk St. Veit, darunter vier Frauen. In den Räumlichkeiten der Feuerwehr in Althofen wurde die Schulbank gedrückt, auf dem Gelände des Abwasserverbandes „Raum Friesach-Althofen“ alles in die Praxis umgesetzt. Theoretisch gut erklärt, galt es in der Praxis unter anderem den richtigen Wasserbezugsstandort zu finden, den Druck bedarfsorientiert zu regulieren und bei einem Schlauchplatzer korrekt zu reagieren.

Ausgebildet wurden die „Schüler“ vom stellvertretenden Bezirkskommandanten Heimo Haimburger und dem Bezirksmaschinenmeister Hannes Raab. Alle Teilnehmer haben den Kurs erfolgreich absolviert, 20 davon mit ausgezeichnetem Erfolg.