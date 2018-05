Facebook

Beide Männer wurden ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht © KLZ/Markus Traussnig

Die Rettung in Kärnten musste am Montag innerhalb einer Stunde gleich zu zwei Arbeitsunfällen, die sich in Ställen ereignet haben, ausrücken. Der erste Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in Mittertrixen im Bezirk Völkermarkt. Ein 72-Jähriger war am landwirtschaftlichen Anwesen seines Sohnes damit beschäftigt, Rundballen zu transportieren. Der Pensionist stürzte dabei von einem Zwischenboden der Tenne im Stallgebäude rund 3,20 Meter in die Tiefe, kam am Rundballen auf und prallte dann auf den darunterliegenden Betonboden. Der Pensionist wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.