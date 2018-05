Beschwerlicher Löscheinsatz für die Feuerwehr in einer unwegsamen Waldparzelle in St. Johann bei Straßburg. Ein Landwirt (77) verbrannte "Käferholz", hatte dafür allerdings keine behördliche Bewilligung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Anfahrt gestaltete sich in dem unwegsamen Gelände schwierig © KK/FF Gurk

Kleine Ursache, große Folgen: Am Montag gegen 11.30 Uhr war ein 77-jähriger Landwirt in seiner Waldparzelle in St. Johann bei Straßburg im Bezirk St. Veit/Glan mit der Aufarbeitung von Schadholz nach einem Käferbefall beschäftigt. Dabei verbrannte der Mann Fichtenreisig und kleine Fichtenstämme.

Am Brandort herrschte starker böiger Wind, außerdem waren keine Brandsicherungsmaßnahmen vorhanden. Die Freiwilligen Feuerwehren Gurk und Straßburg mussten ausrücken, um das Feuer zu löschen. Da sich die Brandstelle allerdings in unwegsamem Gelände befand, benötigten die Einsatzkräfte etwa 35 Minuten. Die letzten 100 Meter mussten sie sogar zu Fuß zurücklegen. Schaden ist keiner entstanden.

Laut Polizeiangaben hatte der 77-Jährige keine Genehmigung für die Abbrennarbeiten. Er wird wegen einer Reihe von Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Das Feuer war aus der Ferne zu sehen © KK/FF Gurk