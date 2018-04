Facebook

So ähnlich wie der Shop in der SCS in Wien soll auch der geplante im Atrio in Villach aussehen © KK/Jacques Lemans

Der deutsche und österreichische Marktführer Jacques Lemans aus St. Veit ist auf Expansionskurs. Anfang Mai eröffnet Unternehmer Alfred Riedl in Ried im Innkreis einen neuen Uhren-Store, Mitte Mai folgt einer im Atrio in Villach. Bestehende Shops gibt es bereits in der Shopping City Süd (SCS) und in der Lugnercity in Wien sowie im Shoppingcenter West in Graz. „Es handelt sich um eine neue Schiene von uns. In den Stores werden über 100 Uhren unserer Marke ausgestellt, das ist in dieser Form einzigartig“, sagt Valentin Unterkircher, Bereichsleiter Marketing und Kommunikation. In Konkurrenz zu den derzeitigen Händlern wolle man aber nicht stehen. „Unsere Stores positionieren wir dort, wo wir bis jetzt noch nicht so stark über Händler vertreten sind. Im Atrio in Villach wollen wir vor allem auch die italienischen Kunden ansprechen, weil wir wissen, dass unsere Marke auch in Italien sehr beliebt ist“, sagt Unterkircher.

