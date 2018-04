Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ulrich Suppan ist Präsident von 50.000 Mitgliedern © Wilfried Gebeneter

Die schulische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen liegt dem St. Veiter Rechtsanwalt Ulrich Suppan besonders am Herzen. Dafür macht er sich jetzt weltweit stark. Denn der 66-Jährige übernahm am Samstag bei der Generalversammlung in Pörtschach offiziell die Funktion des Weltpräsidenten des „Club 41 International“ – der Club ehemaliger Mitglieder von „Round Table“ und deren Freunden.