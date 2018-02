Am Sonntag finden die Landtagswahlen statt. 1792 St. Veiter gingen schon am Vorwahltag zu den Urnen.

44.216 St. Veiter sind wahlberechtigt © APA

Zehn Listen treten bei der Landtagswahl am Sonntag in Kärnten an. Alle zehn auch im Regionalwahlkreis 2 Kärnten Ost (Bezirke St. Veit, Völkermarkt, Wolfsberg) mit 42 Gemeinden.

