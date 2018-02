Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tote Kühe, die in der Jauche liegen: ein Beweisfoto, das der Kleinen Zeitung vorliegt © Privat

Die Bilder lassen nur erahnen, was sich auf einem Bauernhof in der Gemeinde Hüttenberg im Bezirk St. Veit abgespielt haben muss. Zu sehen sind abgemagerte Tierkadaver, die in ihrem eigenen Dreck verendet sind. Der Kleinen Zeitung liegen zahlreiche weitere Fotos vor.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.