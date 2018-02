Facebook

Der Truck ist voraussichtlich im Oktober im TV zu sehen © Privat

Den schönsten Lkw Österreichs besitzt Thomas Schlintl aus Kappel am Krappfeld. Diese Auszeichnung erhielt Schlintl in Spielberg bei der „Volvo Trucks Styling Trophy“. „Nach einem Bericht in der Zeitschrift ,Fernfahrer Supertrucks’ wurden wir von dem Privatsender ,DMAX’ gefragt, ob wir Interesse hätten an der Sendung ,Asphalt Cowboys’ teilzunehmen“, sagt Schlintl.