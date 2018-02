Gefährliches Ausweichmanöver in Brückl. Im Einsatz standen die Feuerwehren Brückl und St. Filippen.

Lkw kam zu weit auf die Bankette © KK/FF Brückl

Bei einem Ausweichmanöver drohte Freitagmittag ein Lkw in die Görtschitz zu stürzen. "Am Kirchenweg in Richtung Kettenwerk kam der Lkw zu weit auf den rechten Rand", sagt Andreas Nuart, Kommandant der FF Brückl.

Der Lkw wurde bis zum Eintreffen des Bergeunternehmens von den Einsatzkräften gesichert. Im Einsatz standen die Feuerwehren Brückl und St. Filippen.

