In der Nacht auf Donnerstag wurde in ein Friesacher Geschäft und ein Gasthaus in Hörzendorf eingebrochen. Die Täter hatten es auf Lebensmittel und Gewand abgesehen.

In ein Geschäft und ein Gasthaus im Bezirk St. Veit wurde eingebrochen (Symbolfoto) © APA

Zwei Mal wurde in der Nacht auf Donnerstag im Bezirk St. Veit eingebrochen. In Friesach brachen bisher unbekannte Täter um 1.30 Uhr ein Fenster zu einem Geschäft auf. Aus dem Verkaufsraum wurde Bekleidung und Süßwaren in Wert von mehr als tausend Euro gestohlen. Und auch bei einem Einbruch in Hörzendorf hatten es die Täter auf Kleidung und Lebensmittel abgesehen. Dort brachen Unbekannte die Eingangstür zu einem Gasthaus auf und stahlen Lebensmittel, Wein und eine Winterjacke im Gesamtwert von über tausend Euro.