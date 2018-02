Wie jetzt bekannt wurde, brach ein Unbekannter in das Haus einer 40 Jahre alten Frau in Frauenstein ein. Gestohlen wurde Schmuck, der Schaden ist mehrere hundert Euro hoch.

Ein bisher unbekannter Täter brach in den vergangenen Tagen ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Frauenstein ein und stahl ausschließlich Goldschmuck. Die Geschädigte, eine 40 Jahre alte Frau, erleidet dadurch einen Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.