Nehmen den Umbau in Angriff: Martin, Andrea und Hannes Stocklauser (von links) © Gebeneter

Die Bäckerei Stocklauser investiert rund 400.000 Euro in ihren Standort in Weitensfeld. „Wir müssen investieren und in die Zukunft schauen“, sagt Hannes Stocklauser (47), der mit seinem Bruder Martin (37) seit 2009 den Familienbetrieb führt.

