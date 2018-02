Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Gerhard Mock (links) mit den Kameraden © KK/Privat

Zu 33 Einsätzen rückte die Freiwillige Feuerwehr Hörzendorf-Projern 2017 aus. „Wir hatten acht Brand- und 25 technische Einsätze. Im Schnitt haben wir pro Jahr rund 40 Einsätze“, sagt Kommandant Georg Jandl (51). 28 aktive Kameraden zählt die Feuerwehr.

Neue Mitglieder sind Vizebürgermeister Martin Kulmer und Günther Mayr. Die 40-Jährigen wurden bei der Jahreshauptversammlung in den aktiven Stand aufgenommen. „Der Feuerwehr beizutreten war schon immer ein Wunsch von mir“, sagt Kulmer. Als er vor über einem Jahr nach Hörzendorf zog, bot ihm die Dorfgemeinschaft an, aktiv am Dorfleben teilzunehmen. „Für die Landjugend war ich zu alt, zum Singen eignet sich meine Stimme nicht, weshalb ich mich für die Feuerwehr entschieden habe“, sagt der Vizebürgermeister. Bei zwei Einsätzen war er schon dabei. „Es ist eine neue Erfahrung. Wenn es die Zeit erlaubt, möchte ich weiterhin ausrücken“, sagt Kulmer.

Beförderungen, Angelobungen, Auszeichnungen 10 Jahre. Michael Giacher, Manuel Mussnig, Christian Reichmann und Andreas Strauß. 15 Jahre. Alexandra Jandl, Reinhard Wernegger, Stefan Widitz und Georg Kropf. 40 Jahre. Günther Kropf-Wernig. Reinhard Wernegger wurde für seine besonderen Verdienste von der Stadtgemeinde St. Veit ausgezeichnet. Angelobungen. Die FF konnte Martin Kulmer und Günther Mayr in den aktiven Stand aufnehmen. Beförderungen. Christoph Krainer zum Oberfeuerwehrmann und Hubert Schlintl zum Hauptlöschmeister.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.