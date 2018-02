Facebook

Trainerin Tanja Eberhard (links) mit Zsuzsanna Apathy © Gert Köstinger

"Zuerst bastelt das Kind eine Ampel. Dann fragt man: Was macht man, wenn die Ampel rot ist?“ Tanja Eberhard sitzt mit Zsuzsanna und Jozsef Apathy an deren Küchentisch in Hörzendorf und zeigt dem ungarischen Paar Übungen. Die „Hippy and Smile“-Trainerin hilft den beiden dabei, besser Deutsch zu lernen, um ihre jüngste Tochter (4) gut auf die Schule vorbereiten zu können. „Die Trainerinnen haben selbst meist Migrationshintergrund und fungieren als Vorbilder“, sagt Anja Schneider, Hauptkoordinatorin in Kärnten. Eberhard etwa, die mit einem Kärntner verheiratet und selbst zweifache Mutter ist, stammt aus der Ukraine, wo sie ein Sozialpädagogik-Studium abgeschlossen hat. Derzeit betreut sie zwölf Familien aus Syrien, Serbien, Rumänien, Ungarn und dem Iran.

