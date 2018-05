Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In einem alten Stall in Launsdorf bei St. Veit gründete Horst Burgstaller die Bio-Getränkemarke Mabura – und bewältigt damit ein Kindheitstrauma.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mabura-Abfüllung in Launsdorf © Mabura/KK

Es ist eine der bemerkenswertesten Gründungen in Kärnten der letzten Zeit. Der Althofener Horst Burgstaller, Tischlermeister, selbstständig seit seinem 22. Lebensjahr und erfolgreicher Unternehmer als Inhaber und Geschäftsführer der T4L GesmbH, die die Infrarot-Heizung „Elias“ vertreibt, hatte Lust auf ein neues Metier. In einem 260 Jahre alten Stall in Launsdorf bei St. Veit/Glan gründete er die Bio-Getränkefirma Mabura GesmbH und begann Anfang des Jahres mit der Abfüllung.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.