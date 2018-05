Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

40-jähriger Mann aus Brückl griff seine Mutter an und bedrohte sie. Er darf die gemeinsame Wohnung nicht mehr betreten.

Die Polizei wurde alarmiert © KLZ/Fuchs

Mittwochabend geriet ein 40-jähriger Mann aus Brückl im Bezirk St. Veit/Glan in der gemeinsamen Wohnung mit seiner 61-jährigen Mutter in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte und der Mann warf seine Mutter zu Boden, zog sie an den Haaren und verletzte sie mit Fußtritten. Er bedrohte die Mutter zudem mit dem Umbringen.