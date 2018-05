Kurioser Fall in der Gemeinde Guttaring. Unbekannte drangen in den Stall einer Fachschule ein.

Die Samen sollten zur künstlichen Befruchtung verwendet werden © APA/Grubitzsch, Symbolbild

Bislang unbekannte Täter drangen vermutlich am Wochenende in den Stall einer Fachschule in der Gemeinde Guttaring im Bezirk St. Veit/Glan ein. Dort brachen sie einen Aufbewahrungsbehälter für Samen zur künstlichen Befruchtung von Rindern auf und schmissen die darin befindlichen Samenröhrchen anschließend vor dem Stall weg. Durch die Tat entstand der Fachschule ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.