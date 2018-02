Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Donnerstag im Bereich Pöckstein-Zwischenwässern. Ein Auto war ins Schleudern geraten und hatte sich überschlagen.

Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen © FF Strassburg

Sirenenalarm in der Nacht auf Donnerstag in Althofen. Die Feuerwehren Straßburg und Althofen wurden zu einem technischen Einsatz alarmiert, weil es auf der B93 im Bereich Pöckstein-Zwischenwässern zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Das teilte die Feuerwehr Straßburg auf Facebook mit.

Ein Pkw war ins Schleudern geraten und kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand. Die Lenkerin konnte sich durch den Unfallschock nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeikommender Polizist außer Dienst, befreite die Verletzte aus dem Unfallwrack.

B93 musste gesperrt werden

Die B93 war für die Dauer der Unfallserhebungen und der Bergung des Fahrzeuges teilweise für den Verkehr gesperrt.

Die Aufgaben der Feuerwehren waren das Ausleuchten der Unfallstelle, gemeinsame Regelung des Verkehrs mit der Polizei und die Unterstützung bei der Bergung des Fahrzeuges.

Im Einsatz standen • FF - Straßburg (RLFA 2000 mit 17 Mann)

• FF - Althofen

• Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Friedrich Monai

• Polizeiinspektion Straßburg

• Rotes Kreuz

• Private Abschleppunternehmen